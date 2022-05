Infront und Epulze gehen langfristige Partnerschaft für "Dota 2"-Turnier ein

Die schwedische Epulze und das schweizerische Infront tun sich in Südasien zusammen, um das "Masters of Gaming" Tournament für "Dota 2" auszurichten. Preisgelder in Höhe von 100.000 Dollar und die besten Teams Südasiens und Chinas sollen das Event für Werbepartner attraktiv machen.

Die schwedische E-Sport-Firma Epulze und das schweizerische Eventmanagement-Unternehmen Infront der Wanda Sports Group haben ein langfristiges gemeinsames Arrangement angekündigt. Die beiden Firmen stellen zusammen das "Masters of Gaming" (MOG) Turnier auf, eine "Dota 2" Tournament Series. Das meldete Frank Sliwka, COO von Epulze, in einer Pressemeldung.

"Masters of Gaming" ist mit Preisgeldern in Höhe von 100.000 Dollar dotiert, also etwa 947.000 Euro. Das Turnier wird online ausgetragen, teilnehmen werden Profi-Teams aus Südasien und China. Die beiden Partner wollen besonders mit lokalen asiatischen E-Sport- und Broadcasting-Firmen zusammenarbeiten, um die Aufzeichnungen der Turniermatches auszustrahlen.

Mattias Lövgren, CEO von Epulze, sagt: "Wir haben hart am Aufbau dieser Partnerschaft gearbeitet, und wir freuen uns sehr darüber. Mit einem so starken und erstaunlichen Partner wie Infront sind wir gemeinsam in der Lage, dieses fantastische Ereignis zu schaffen."

André Fläckel, Infront's Head of Gaming & Esports, fügt an: "Dota 2 ist seit mehr als zehn Jahren ein Top E-Sports-Titel. Unsere neu geschlossene Partnerschaft mit Epulze für die "Masters of Gaming" bietet Marken, Medien und Wettpartnern eine attraktive Plattform, um Gamer:innen und Esports-Fans in der südostasiatischen Region anzusprechen."