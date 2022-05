Newzoo gibt Wachstumsprognose für globalen Videospielmarkt 2022 ab

Das Marktforschungsinstitut Newzoo sagt in ihrem Bericht für 2022 einen Anstieg von 5,4 Prozent der weltweiten Einnahmen durch Videospiele voraus. Laut dem Institut würden sich dieses Jahr die bisherigen Einnahmen weltweit durch den Verkauf und anderweitige Monetarisierung von Videospielen auf die Rekordsumme von 203,1 Mrd. Dollar belaufen. Das enspricht 192,27 Mrd. Euro zum aktuellen Wechselkurs. Weiterhin heißt es, dass zum Ende des Jahres hin die globale Spieler:innenzahl auf 3,09 Mrd. ansteigen wird.

Newzoo sieht für 2022 den US-Markt als umsatzstärksten Markt für Videospiele und prognostiziert einen Umsatz von 50,5 Mrd. Dollar, was 47,81 Mrd. Euro entspricht. Damit sieht Newzoo die USA noch vor China im Ranking. Für den chinesischen Markt sagt das Marktforschungsinstitut Einnahmen in Höhe von 50,2 Mrd. Dollar voraus, was 47,52 Mrd. Euro enstpricht.

Hinsichtlich der Regionen bleibt die asiatisch-pazifische Region die umsatzstärkste weltweit mit 96,3 Mrd. Dollar, was umgerechnet 91,16 Mrd. Euro entspricht. Ebenfalls geht Newzoo davon aus, dass der Mobile-Markt dieses Jahr die Marke von 100 Mrd. Dollar an Einnahmen überschreiten und um 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wachsen wird. Den größten Wachstum im Vergleich sieht das Marktforschungsinstitut aber im Konsolenmarkt und geht von einem Wachstum von 8,4 Prozent aus. Als Hauptgrund nennt Newzoo die Veröffentlichung von großen First-Party-Spielen wie Horizon: Forbidden West" oder Pokemon Legenden: Arceus", aber auch Third-Party-Titel wie Elden Ring" und "Call of Duty: Modern Warfare 2". Live-Service-Spiele sind ein weiterer Faktor, den Newzoo den großen Wachstum zuschreiben.