Gunzilla Games kündigen Battle-Royale-Shooter "Off the Grid" an

Das 2020 in Frankfurt am Main, Kyiv und Los Angeles gegründete neue Entwicklerstudio Gunfire Games hat sein erstes Spiel enthüllt: "Off the Grid" ist ein Battle-Royale-Shooter im Cyberpunk-Setting für 150 Spieler:innen, der einen stärkeren narrativen Fokus einnehmen soll als viele Spiele des Genres. Gunfire Games werben mit einer sich konstant entwickelnden Karte, auf der "Off the Grid" stattfinden soll. Im ersten Teaser-Trailer wurde noch kein Gameplay gezeigt.

Für Geschichte und Setting des Spiels zeichnet Regisseur Neill Blomkamp verantwortlich, der 2021 als sogenannter "Chief Visionary Officer" zu Gunfire Games stieß. "Unser Ansatz ist, die Geschichte so einzubauen, dass die Spieler:innen die Möglichkeit haben, sich direkt am Battle Royale zu beteiligen oder in die Geschichte und die Story-Missionen einzutauchen, fast wie eine Kampagne, die man spielen würde, um einer Geschichte zu folgen", so Blomkamp gegenüber GameSpot.