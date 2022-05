Summer Game Fest 2022 findet am 9. Juni statt

Geoff Keighleys Summer Game Fest und die Game Awards werden am 9. Juni um 20 Uhr deutscher Zeit weltweit ausgestrahlt. Dieses Jahr lässt sich das Event auch in ausgewählten IMAX-Kinos verfolgen.

Das Summer Game Fest findet dieses Jahr am 9. Juni 2022 um 20:00 Uhr deutscher Zeit statt. Veranstalter und Moderator Geoff Keighley gab den Termin in einem Tweet bekannt. Auf dem Event werden wie gewohnt neben Spiele-Neuankündigungen die Game Awards vergeben. Das Fest findet damit nur drei Tage vor dem Xbox & Bethesda Showcase am 12. Juni statt.

Das Summer Game Fest wird in einer Kooperation mit IMAX in ausgesuchten Kinos gestreamt werden. Ob das auch auf IMAX-Kinos in Deutschland, Österreich oder der Schweiz zutrifft, ist noch nicht bekannt.

Keighley erläuterte in einem Folgetweet: "Mit dem #SummerGameFest bauen wir ein globales Event der nächsten Generation auf - dezentralisierte physische Events für die Community im IMAX, große Showcases von uns und unseren Partnern, Play-at-Home-Inhalte und vieles mehr! Das ist die Zukunft und sie fühlt sich gut an.... wir haben gerade erst angefangen!"