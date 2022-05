Polaris Convention nimmt als Community-Veranstaltung konkrete Züge an

Ende Oktober 2022 wird die Polaris Convention in Hamburg stattfinden. Bisher war "Polaris" bloß der Codename für die Community-Veranstaltung rund um Games, E-Sport und mehr. Interessierte Aussteller:innen können sich anmelden und auch erste Content Creator sind benannt worden.

Die bisher unter dem Codenamen "Polaris" angekündigte Community-Veranstaltung in Hamburg nimmt konkrete Züge an. Aus dem Codenamen wird nun offiziell die Polaris Convention, die vom 28. bis 30. Oktober 2022 zur Premiere in die Hamburger Messehallen lädt. Interessierte Aussteller:innen können sich bereits für die Messe anmelden. Veranstalter des Hybrid-Events sind die Hamburg Messe und Congress (HMC), das RCADIA sowie Super Crowd Entertainment.

Die Polaris Convention ist ein Community-Event rund um Games, Creator, E-Sport, japanische Popkultur, Cosplay und Künstler. Auch ein zur Convention passendes Online-Spiel und ein Streaming-Programm auf Twitch sind geplant. Zudem haben mehrere namhafte Content Creator ihre Teilnahme bestätigt, um die erste Iteration der Veranstaltung mitzugestalten. Unter ihnen finden sich PietSmiet, DoktorFroid, Dennsen86, FisHC0p, Mowky, Farbenfuchs, EOS Andy, JennYan, Ninotaku und Maul Cosplay. Weitere Creator sollen demnächst bekanntgegeben werden.