Das sind Twitters deutsche Gaming-Statistiken fürs erste Quartal 2022

Nach den globalen Gaming-Charts des ersten Jahresquartals hat nun auch Twitter Deutschland die Gaming-Rankings für die ersten drei Monate 2022 bekannt gegeben. Wenig überraschend gibt es Überschneidungen zum globalen Trend: In beiden Top-Listen tauchen Microsofts Übernahme von Activision Blizzard King und "Elden Ring" ganz oben mit auf. In Deutschland wird zudem von Januar bis März viel über Rockstar Games' Ankündigung der Entwicklung an "Grand Theft Auto 6" getwittert.

Und auch das Buchstabenrätsel "Wordle" ist beliebt - es führt das Ranking der meistgenannten Spiele auf der Kurznachrichtenplattform an. Auf Platz zwei steht das südkoreanische Online-Game "Lost Ark", dicht gefolgt vom chinesischen "Genshin Impact", Epics "Fortnite" und Nintendos "Splatoon 2", dessen Nachfolger im Februar offiziell angekündigt worden war. Auffällig ist, dass Free-to-Play-Spiele die Liste dominieren: Nur "Splatoon 2" auf Platz fünf, "FIFA" auf Platz 6, "The Legend of Zelda" auf Platz neun und "Elden Ring" auf dem zehnten Platz sind kostenpflichtige Vollpreistitel.

Auch dem E-Sport gewidmete Aufmerksamkeit wertete Twitter aus. In Deutschland ist das meistgenannte E-Sport-Team Berlin International Gaming, gefolgt von den Hamburgern von MOUZ und SK Gaming aus Köln. Meistgenannter E-Sportler ist FIFA-Profi Mohammed "Mo Auba" Harkous, auf dem zweiten Platz folgt League of Legends-Ass Elias "Upset" Lipp. Platz drei geht erneut an einen FIFA-Profi, Dylan "DullenMike" Neuhausen.