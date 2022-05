GameConnection Europe findet 2022 wieder physisch in Paris statt

Nach zwei Jahren Online-Events findet die diesjährige GameConnection Europe endlich wieder physisch statt. Am 03. und 04. November in Paris öffnet der Marktplatz seine Pforten, auf dem Entwickler:innen und Publisher sich kennenlernen und Deals eingehen können. Eine angeschlossene Konferenz zu Investment-Themen findet ebenfalls statt.

Nach digitalen Ausführungen 2020 und 2021 ist auch die GameConnection Europe dieses Jahr wieder in analoger Variante mit dabei. Am 03. und 04. November 2022 findet das Marktplatz-Event mit angeschlossener Konferenz in Paris statt. Der Ticket-Vorverkauf ist ab sofort geöffnet. Derzeit sind die Zugänge durch den Early-Bird-Tarif noch vergünstigt zu bekommen.

Neben der Konferenz zu Business-Themen ist der Games-Marktplatz das eigentliche Highlight der GameConnection. Entwickler:innen von Indie- bis zu Double-A-Spielen stellen dort ihre Werke aus und treten mit Publisher-Firmen in Kontakt, die dort den Markt sondieren und nach möglichen Einkäufen suchen. Die GameConnection ist damit ein wichtiger Ort, um Erstkontakte zu knüpfen und Beziehungen zu möglichen Publishing-Partnern aufzubauen.

Mit der Ankündigung von Ort und Datum öffnet auch der Call for Speakers zur GameConnection-Konferenz. Das Event ist auf der Suche nach Präsentator:innen zu den Themen Investment, Metaverse und Blockchain. Interessierte Persönlichkeiten aus der Industrie können ihren Talk ab sofort einreichen.