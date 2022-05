Merve Sabah ist die neue Marketing Managerin bei der Kalypso Media Group

Merve Sabah steigt der Kalypso Media Group zur Marketing Managerin auf. Bereits bekannt ist, für welches Spiel sie in Zukunft das Produktmarketing übernehmen wird.

Seit 2019 ist Merve Sabah als Junior Marketing Managerin Teil von Kalypso Media Group. Sabah wurde am 1. Mai zur Marketing Managerin befördert. Fortan wird sie das Produktmarketing vom Tennisspiel "Matchpoint - Tennis Championchips" und den Gamescom-Auftritt der Kalypso Media Group betreuen.

"Wir freuen uns über die sehr positive Entwicklung unserer Kollegin Merve, die nach knapp drei Jahren bei Kalypso nun mehr Verantwortung tragen wird - herzlichen Glückwunsch!" so Marco Nier, Head of Marketing and PR bei Kalypso Media.