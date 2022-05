gamescom 2022: Indie Area ist mit erweitertem Angebot wieder dabei

Indie-Spielen wird auf der gamescom 2022 reichlich Platz gegeben. In der "indie area" können Besucher:innen sich in der Indie Arena Booth (IAB) und dem Indie Area Home neue Spiele ansehen und mit den Entwickler:innen direkt in Kontakt treten. Die unabhängigen Entwickler:innen bekommen in der "gamescom indie Area" eine neun Quadratmeter große Fläche zu Verfügung gestellt, die sie selber füllen können. Neben der Indie Arena Booth und dem Indie Area Home wird auch noch die Awesome Indie Show zurückkehren. Der Showcase wird Indiespiele im Rahmen der gamescom präsentieren. Ein genaues Datum für die Präsentation steht noch aus.

2019, als die gamescom das letzte Mal vor Ort stattfand, war die Indie Arena Booth die fast-exklusive Heimat für Indiespiele auf der Messe. Das wird sich 2022 ändern.

Zusätzlich zur IAB wird das Indie Area Home of Indies von der Kommunikationsagentur Factory-C realisiert. Dabei handelt es sich um einen Gruppenstand, wo Entwickler:innen ihre Spiele präsentieren können. Die Messe-Verantwortlichen haben ebenfalls bestätigt, dass auch der North American Pavilion, die Romanian Game Developer Association, GameUp! Rheinland-Pfalz und Hooded Horse dabei sein werden.

"Die genannten Gruppenorganisatoren bieten darüber hinaus weitere Leistungen für teilnehmende Indies an, die direkt dort in Erfahrung gebracht werden können. Auch weitere Partner wie insbesondere Regionen und Länder haben sich bereits als Gruppenorganisator angemeldet oder zeigen schon jetzt großes Interesse an der Organisation von Gruppenständen in der gamescom indie area", heißt es von der Koelnmesse. Generell möchten sie unabhängigen Entwickler:innen mehr Möglichkeiten denn je für ihre Präsenz auf der Messe geben. Die gamescom 2022 findet vom 24. bis 28. August in Köln als eine Hybrid-Veranstaltung statt. Es wird Besucher:innen möglich sein online teilzunehmen, aber sie können auch das erste Mal seit 2019 vor Ort die Messe besuchen.