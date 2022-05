Dritte Auflage von "The Real Race" von Lamborghini Esports

Lamborghini Esports veranstaltet auch in diesem Jahr wieder den virtuellen Rennwettbewerb "The Real Race", abermals in "Assetto Corsa Competizione" von 505 Games. Wer sich im Finale durchsetzt, kann im offiziellen E-Sport-Teams von Lamborghini aufgenommen werden.

Lamborghini Esports startet in diesem Jahr die dritte Ausgabe des Rennwettbewerbs "The Real Race". Dieses Jahr wird der Wettbewerb in einem neuen Format durchgeführt, und zwar in drei Regionen Europa/Mittlerer Osten/Afrika (EMEA), Nordamerika/Lateinamerika (NALA) und Asien-Pazifik (APAC). Wie in den beiden vorangegangenen Saisons werden alle Rennen im Spiel "Assetto Corsa Competizione" von 505 Games ausgetragen - hinter dem virtuellen Lenkrad eines Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2. Wer sich im Finale durchsetzt, bekommt die Chance, offizielles Mitglied des E-Sport-Teams von Lamborghini zu werden, das in diesem Jahr gegründet wurde.

"Wir sind stolz darauf, mit der neuen Ausgabe von The Real Race einmal mehr unser Engagement und unsere Leidenschaft für E-Sport zu zeigen. Der Wettbewerb ist eine bemerkenswerte Gelegenheit, mit der neuen Generation in Kontakt zu treten und unsere Community zu erweitern", sagt Christian Mastro, Marketing-Direktor von Automobili Lamborghini. "Wir sind zuversichtlich, dass die Spieler mit dem neuen Huracán Super Trofeo EVO2 das bestmögliche Fahrerlebnis haben werden. Besonders gespannt sind wir darauf, welcher Rennfahrer am Ende des Wettbewerbs dem brandneuen E-Sport-Team von Lamborghini beitreten wird."

"Lamborghini hat erst kürzlich sein erstes offizielles E-Sport-Team für die bedeutendsten virtuellen Simracing-Wettbewerbe vorgestellt. Die Gründung des Teams ist das Ergebnis des massiven Erfahrungsschatzes, der mit The Real Race gesammelt wurde. Auch stellt das Team eine Gelegenheit dar, die Sichtbarkeit der Marke in einem sich ständig weiterentwickelnden Sektor auszubauen. Vor allem soll Nutzern die Möglichkeit gegeben werden, Eindrücke zu erleben, die sich mit einem echten Rennen messen können. Das Team besteht derzeit aus den drei Simulationsfahrern Jordan Sherratt, Gianfranco Giglioli und Giorgio Simonini. In diesem Jahr hat der Gesamtsieger der Meisterschaft die Möglichkeit, sich dem offiziellen Team anzuschließen", schreibt Lamborghini weiter. Der Rennkalender im Überblick:

Qualifikation #1: 7. bis 15. Mai 2022

Qualifikation #2: 23. bis 29. Mai 2022

Qualifikation #3: 6. bis 12. Juni 2022

Qualifikation #4: 13. bis 19. Juni 2022

Rennen 1 (EMEA): 9. und 10. Juli 2022

Rennen 2 (EMEA): 3. und 4. September 2022

Letzte Chance:21. bis 25. September 2022

Finale: 16 Oktober 2022

Bei der 2021er-Ausgabe von "The Real Race" traten zwischen Juni und November mehr als 3.100 Fahrer:innen gegeneinander an. Mehr als 1,15 Millionen Zuschauer:innen wurden während des Turniers gezählt. Am Ende des Finales, das auf der Rennstrecke von Misano Adriatico stattfand, wurde Jordan Sherratt der erste offizielle Sim-Fahrer von Lamborghini. 2022 wurde er ebenfalls Teil des neu gegründeten E-Sport-Teams.