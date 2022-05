"Prince of Persia" Remake wechselt von Indien nach Kanada

Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai geben die Arbeiten am Remake von "Prince of Persia: The Sands of Time" nach Montreal ab. Das verkündete der Pariser Publisher. Der Teamwechsel reiht sich ein in eine lange Geschichte von Irrungen rund um das Remake des Kult-Titels ein. Bereits bei der Trailervorstellung im September 2020 musste sich Ubisoft der Kritik von Fans und Presse stellen, die die neue Optik des Spiels als Verschlimmbesserung bezeichneten. Der damals angegebene Release-Zeitpunkt im Januar 2021 wurde kurz darauf in den März 2021 verschoben, um schließlich im Februar 2021 erneut auf unbestimmte Zeit verschoben zu werden. Seitdem war es still um "Prince of Persia", das auch auf der Ubisoft Forward im Sommer 2021 nicht erwähnt oder gezeigt worden war.

Dass nun, über ein Jahr nach dem eigentlich angedachten Veröffentlichungszeitpunkt, die beiden indischen Teams vom Projekt abgezogen werden und stattdessen Ubisoft Montreal das Projekt übernimmt, deutet auf große Probleme bei der Entwicklung hin. Auf Nachfrage von Axios Gaming antwortete der Publisher bisher nicht. "Prince of Persia" ist nicht das einzige Projekt Ubisofts, das derzeit mit sich ringt. Auch der Piraten-Multiplayer-Titel "Skull & Bones" hat laut Berichten von Kotaku zufolge mit mehreren Reboots und suboptimaler Projektführung zu kämpfen. Das Sequel zu "Beyond Good & Evil", seit 2008 angekündigt und bisher kaum gezeigt, wird zwar laut Ubisoft-CEO Yves Guillemot weiter entwickelt, muss jedoch ohne Seriengründer Michel Ancel auskommen, der 2020 die Firma verließ.