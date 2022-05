Mattias Engström ist der neue Game Director von "Crysis 4"

Das unter dem Arbeitstitel "Crysis 4" entwicklete Spiel erhält einen neuen Game Director. Mattias Engstörm übernimmt diese Rolle bei Crytek. Zuletzt war er bei IO Interactive und das 2021 erschienene Hitman 3" in derselben Rolle tätig. Über den offiziellen Twitter-Account von "Crysis" verkündeten seine Kolleg:innen den Wechsel.

Engstörm war neben seiner Arbeit an "Hitman 3" auch unter anderem am Vorgänger Hitman 2" als Level Designer und den Ubisoft-Titeln The Division", Assassin's Creed: Revelations" und Far Cry 3" beteiligt. Neben einem neuen Kollegen erhält das Team bei Crytek seit neuestem auch die Möglichkeit dauerhaft im Home Office arbeiten zu können.