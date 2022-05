"Warcraft Arclight Rumble" für Android und iOS angekündigt

Blizzard Entertainment hat mit "Warcraft Arclight Rumble" ein neues Strategiepsiel im Warcraft-Universum für Android und iOS angekündigt. Der vollständig für Mobilgeräte entwickelte Warcraft-Titel orientiert sich an "Clash Royale", "Legion TD" und "Minion Masters".

20 Jahre nach "Warcraft III: Reign of Chaos" und acht Jahre nach "Hearthstone" hat Blizzard Entertainment ein neues Strategiepsiel im Warcraft-Universum angekündigt, "Warcraft III: Reforged" ausgenommen. Der (erste) vollständig für Mobilgeräte entwickelte Warcraft-Titel heißt "Warcraft Arclight Rumble" und setzt auf Action-Strategie, die an Tower Offense, Auto Battler und Hero Collector erinnert bzw. an "Clash Royale", "Legion TD" oder "Minion Masters". Das Spiel auf Free-to-play-Basis mit In-Game-Käufen soll im Laufe des Jahres in die Beta auf Android und iOS starten. Umsetzungen für andere Plattformen sind nicht geplant, im Gegensatz zu "Diablo Immortal", das erst kürzlich für PC bestätigt wurde.

Im Prinzip stellt man in dem Spiel eine Kampftruppe aus Miniaturfiguren (Minis) zusammen und kann diese - je nach Kosten - auf die Schlachtfeld-Arenen in den Kampf schicken. Die Truppen laufen dann automatisch in Richtung Gegner und bekämpfen Feinde oder Gebäude. Zugleich muss man die eigene "Mini-Basis" beschützen und die Gegner geschickt kontern (zur Video-Präsentation).

"Sie können Streitkräfte aus Minis zusammenstellen, angefangen mit den Anführern - unter ihnen bekannte Charaktere wie Grommash Höllschrei, der Häuptling des Kriegshymnenklans, und Erzmagierin Jaina Prachtmeer - und ihre Bogenlicht-Armeen mit Truppen-Minis und mächtigen Zaubern ergänzen", schreiben die Entwickler:innen. "Mehr als 60 Helden, Schurken, Monster und mehr aus dem Warcraft-Universum wurden in Minis im Stil von Tabletop-Brettspielen verwandelt und können gesammelt, aufgewertet und mit mächtigen Talenten verbessert werden. Spieler können gewaltige Synergien erschaffen oder einfach nur Spaß dabei haben, Armeen mit ihren Lieblingscharakteren aufzubauen. Auf Eroberungsmissionen verdienen sie Bonusbelohnungen, wenn sie Level mit Anführern der fünf Familien erneut spielen." Die Fraktionen sind: Allianz, Horde, Wildtiere, Untote und Schwarzfels.

Versprochen wird ein Einzelspielermodus mit mehr als 70 Missionen. Hinzu gesellen sich wöchentliche und monatliche Herausforderungen wie mehrteilige Dungeons und Schlachtzüge. Zudem sind kompetitive und kooperative Mehrspieler-Modi geplant. Auch Gilden können gegründet werden.

Kopf hinter dem Projekt als Game Director ist Tom Chilton, zugleich Vice President von Blizzard Entertainment. Chilton begann als Designer von "World of Warcraft" und stieg später zum Lead Game Designer auf. Ab der Erweiterung "Cataclysm" (2010) durfte er sich Game Director nennen. Er arbeitete vom Alpha-Build bis zur Legion-Erweiterung an WoW (2016), bevor er das Team für "Warcraft Arclight Rumble" zusammenstellte. Vor seiner Zeit bei Blizzard arbeitete er vier Jahre lang als Game Designer an "Ultima Online", wo er schließlich zum Design Lead aufstieg und für drei Erweiterungen zuständig war.

Bei Blizzard soll sich noch ein weiteres Warcraft-Mobile-Spiel in Entwicklung befunden haben, das an "Pokémon GO" angelehnt war. Dieses nie offiziell angekündigte Projekt wurde laut Jason Schreier Anfang 2022 eingestellt.