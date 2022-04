Disney und Gameloft kündigen Life-Sim "Disney Dreamlight Valley" an

Der Pariser Publisher Gameloft entwickelt für den Medienkonzern Disney die Free-to-Play-Lebenssimulation "Disney Dreamlight Valley" für alle Konsolen und Plattformen. Das Spiel erscheint bereits diesen Sommer in einer Early-Access-Version. "Dreamlight Valley" ist die zweite angekündigte Kooperation der beiden Firmen innerhalb weniger Tage.

Gameloft kündigte gestern ein neues Free-to-Play-Spiel mit großer Lizenz an: "Disney Dreamlight Valley" soll 2023 erscheinen, wird jedoch in einer Early-Access-Version für Käufer:innen eines Founders Pack und Abonnent:innen des Xbox Game Pass bereits im Sommer 2022 spielbar sein. Im Spiel können Spieler:innen mit einem personalisierten Avatar in unterschiedlichen Disney- und Pixar-Welten leben und Abenteuer erleben. Die Life-Simulations-Aspekte des Spiels umfassen typische Spielmechaniken des Genres wie Angeln, das Führen eines Restaurants und das Designen ganzer Dörfer, jeweils im Setting unterschiedlicher Disney-Franchises. "Disney Dreamlight Valley" soll bereits im Early Access für alle Konsolen und auf diversen Store-Plattformen für PC und Mac erscheinen.

Der groß angekündigte Titel ist bereits die zweite prominente Zusammenarbeit zwischen Disney und Gameloft. Erst vor wenigen Tagen kündigte der Pariser Publisher den Free-to-Play-Funracer "Disney Speedstorm" für alle Konsolen in Kooperation mit dem Medienimperium an.