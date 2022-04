games.nrw übernimmt Deutschen Entwicklerpreis von Computec

Die Interessensvertretung der Spielewirtschaft in Nordrhein-Westfalen übernimmt den Deutschen Entwicklerpreis vom bisherigen Veranstalter Computec Media. Plan ist ein nahtloser Übergang mit einer ersten Verleihung unter den neuen Eigentümern im Dezember 2022.

Der Deutsche Entwicklerpreis (DEP) hat eine neue Eigentümerin. games.nrw hat nach eigenen Angaben mit sofortiger Wirkung den Preis von der Computec Media GmbH übernommen. Der Preis, der 2004 von Stephan Reichart aus der Taufe gehoben wurde, gilt als traditionsreichste Auszeichnung für Games-Entwickler:innen aus Deutschland.

Mit der Übernahme durch die Interessensvertretung der Spielewirtschaft in Nordrhein-Westfalen ist ein Verbleib des Preises in NRW langfristig gesichert. games.nrw will bei der Umsetzung eng mit dem Land NRW, der Film- und Medienstiftung NRW und dem game zusammenarbeiten. Außerdem ist ein nahtloser Übergang geplant. Die erste Verleihung unter neuer Flagge findet voraussichtlich bereits im Dezember 2022 statt.

"Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, mit dem Deutschen Entwicklerpreis eine wichtige Tradition zur Stärkung und Außendarstellung der Entwickler:innen von Videospielen in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiterzuführen", so Benedikt Grindel, Vorstandssprecher games.nrw und Geschäftsführer von Ubisoft Blue Byte. "Der DEP ist seit langem Teil des Jahreskalenders unserer Branche. Wir freuen uns, die deutschsprachige Entwickler*innen-Szene zur nächsten Preisverleihung endlich wieder persönlich zu treffen - und jetzt als Veranstalter."