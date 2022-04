Hessen: Gamesumfrage und Fristende für aktuellen Förderaufruf

Noch bis zum 30. April können Hessische Spielestudios Förderanträge für die Hessen Serious Games Förderung einreichen. Unterdessen ruft die Hessen Agentur heimische Spieleproduzent:innen zur Teilnahme an einer Umfrage auf, um Struktur und Bedarfe der Branche besser zu verstehen.

Schnell sein heißt es jetzt für hessische Spieleentwickler:innen, wenn sie auf eine Förderung im Rahmen des "Hessen serious Game"-Programms aus sind. Die Einreichfrist für Förderanträge endet am 30. April. Es ist das zweite Mal, dass das Bundesland Hessen im Rahmen des Programms Entwicklungen von Games und dort insbesondere Serious Games fördert. Gefördert wird mit einem Zuschuss von maximal 60 Prozent der Produtionskosten und einem Höchstbetrag von 50.000 Euro.

Unabhängig von der aktuellen Förderrunde startete Hessen über die Standortförderungsgesellschaft Hessen Agentur auch eine Umfrage unter Spieleproduzent:innen mit Sitz in Hessen. Die Umfrage erfolgt im Auftrag des hessischen Wirtschaftsministerium, um Struktur und Bedarfe der Branche besser kennenzulernen.