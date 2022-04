Quantic Dream veröffentlicht Statement zur Arbeitskultur

Quantic Dream sah sich in den letzten Jahren mehrfach mit Berichten über toxische Arbeitsplatzbedingungen konfrontiert. Anfang 2018 hatten drei französische Publikationen Le Monde, Canard PC und Mediapart unter anderem über problematische Arbeitsbedingungen, unangemessenes Verhalten von Führungspersonal, Rassismus und übermäßig viele Überstunden berichtet. David Cage und Guillaume de Fondaumière, das Führungsduo des französischen Studios, wehrte sich auch mit rechtlichen Mitteln gegen die Berichterstattung, die sie als haltlos zurückwiesen.

Im Zuge des anstehenden 25. Firmenjubiläums hat Quantic Dream ein ausführliches Statement veröffentlicht, das sich mit den Firmenpraktiken auseinandersetzt. Ziel sei ein respektvolles, einladendes und unterstützendes Studio-Klima. Generell soll die Vielfalt im Studio gefördert, der Frauenanteil erhöht, Kooperationen mit LGBTQIA+-Organisation eingegangen und interne Kommunikationswege bei Problemen am Arbeitsplatz etabliert werden. Folgende Maßnahmen und Aktionen sind laut Quantic Dream im Detail geplant:

"Wir arbeiten mit einer LGBTQIA+-Organisation zusammen, die uns bei der authentischen Darstellung von LGBTQIA+-Charakteren, Geschichten und Themen in unseren Spielen berät. Trainingssitzungen und Brainstormings haben bereits begonnen.

Quantic Dream engagiert sich für die Charta der Vielfalt, die von den französischen Organisationen SNJV (französischer Games-Verband) und SELL (französischer Freizeit-Software-Verband) sowie den Regierungsbehörden DGE (Generaldirektion für Unternehmen) und CNC (Nationales Zentrum für Film und Bewegtbild) gefördert wird.

Wir haben LGBTQIA+-Vertreter:innen hinzugezogen, um sicherzustellen, dass vielfältige Stimmen und authentische Repräsentationen in alles, was wir tun, einfließen und dass eine Vielfalt von Standpunkten auf allen Ebenen im Studio vertreten ist.

Wir haben und werden weiterhin diverse Talente einstellen und fördern, auch innerhalb unseres Autorenteams, um sicherzustellen, dass wir die Vielfalt unseres Publikums und der Spiele, die wir entwickeln wollen, hier widerspiegeln.

Mitarbeiter:innen aus der LGBTQIA+-Community sind im Studio seit seiner Gründung vertreten. Viele von ihnen sind seit zehn oder mehr Jahren im Unternehmen und besetzen alle Positionen und Verantwortungsebenen.

Wir begrüßen eine DEI-Leiterin (Diversity, Equity and Inclusion) in unserem Team, die über ein spezielles Budget für DEI-Initiativen verfügt.

Mehr als 50 Prozent unserer Führungskräfte sind Frauen, darunter unsere Produktionsleiterin, unser Marketing VP, unsere Vertriebsleiterin, unsere Kommunikationsleiterin, unsere Personalleiterin, viele Projektleiterinnen, Produzentinnen und Abteilungsleiterinnen. Unser Equity Score (bewertet von der französischen Regierung) bestätigt die Gleichheit der Gehälter und die Gleichbehandlung von Frauen und Männern.

Interne Verfahren ermöglichen es allen Mitarbeiter:innen, Probleme am Arbeitsplatz anonym über nicht leitende Mitarbeiter:innen zu melden. Es stehen verschiedene Kanäle, einschließlich spezieller digitaler Bereiche, zur Verfügung, um sich zu äußern, Ideen auszutauschen und Bedenken auszusprechen. Außerdem werden in unserem Team regelmäßig anonyme Umfragen von unabhängigen, auf Personalfragen spezialisierten Unternehmen durchgeführt, so dass alle ihre Meinung oder Bedenken frei äußern können.

Um sicherzustellen, dass unsere Kernwerte und Überzeugungen klar sind und gelebt werden, möchten wir uns auch in Zukunft stetig weiterentwickeln, um unseren Arbeitsplatz zur sichersten Umgebung machen und weiterhin verschiedenste Gruppen und unser eigenes Team hier bei Quantic Dream unterstützen."

Quantic Dream wurde 1997 von David Cage gegründet. Das Studio mit Niederlassungen in Paris und Montreal ist vorrangig für cinematisch-narrative Erfahrungen wie "The Nomad Soul", "Indigo Prophecy" ("Fahrenheit"), "Heavy Rain", "Beyond: Two Souls" und "Detroit: Become Human" bekannt. Aktuell wird in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games an "Star Wars Eclipse" gearbeitet, einem AAA-Action-Adventure mit mehreren Charakteren und verzweigter Erzählung, welches in der Ära der Hohen Republik der Star-Wars-Galaxie angesiedelt ist. Als unabhängiger Publisher unterstützt Quantic Dream seit 2019 auch andere Studio, unter anderem mit Produktionsmitteln, Finanzierung und Zugang zum internationalen Markt, zum Beispiel den Switch-Release von "Sea of Solitude" von Jo-Mei Games.