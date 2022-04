devcom offiziell als Hybrid-Veranstaltung angekündigt

Nach der gamescom wurde nun auch die begleitende Entwicklerkonferenz devcom für den kommenden August als Hybrid-Event angekündigt. Neben den zwei Konferenztagen im Vorfeld der gamescom umfasst die #ddc2022 zahlreiche Verlängerungen sowohl on site in Köln als auch online.

gamescom-Zeit ist devcom-Zeit. So gesehen ist die offizielle Ankündigung einer hybriden devcom alles andere als eine Überraschung. Schon bei der Ankündigung der hybriden gamescom 2022 war klar, dass es auch eine Konferenz für Entwickler:innen geben wird. Nun hat die devcom GmbH als Veranstalterin die Parameter offengelegt.

Am 22. und 23. August findet wie zu Vor-Corona-Zeiten die devcom Developer Conference im Kongresszentrum Ost des Messegeländes der Koelnmesse statt. Zahlreiche Referent:innen unter anderem von Arkane Lyon, CCP Games, Zenimax Online Studios und 343 Industries haben bereits ihr Kommen zugesagt. Das finale Programm wir rechtzeitig bekannt gegeben. Sicher ist jedoch, dass alle Vorträge auch per Stream digital verlängert werden.

Komplettiert wird die devcom an diesen beiden Tagen von der GIGA-Verleihung sowie dem Executive Summit und den beiden Abendveranstaltungen Sunset Mixer Party und Indie Developer Night. Am Vorabend der devcom findet ein Networking Dinner statt, zudem neben geladenen Gästen auch die ersten 50 Käufer:innen eines Business Pass Zutritt haben. Die Ticketpreise für die devcom variieren stark und reichen 74 Euro für einen Student Pass im sogenannten Flash Sale (bis 5. Mai) bis hin zu 1699 Euro für einen VIP & Networking Pass, der kurzentschlossen vor Ort erworben wird.

Da die Organisator:innen rund um Stephan Reichart in der Pandemie die devcom längst auch digital weiterentwickelt haben verwundert es nicht, dass die #ddc2022 auch zur gamescom weiter gefasst ist. So sind während der Fachbesuchertage eine devcom lounge sowie ein streaming studio geplant. Am Messedonnerstag ist zudem ein "Pitch It! Summer Edition" geplant. Und in der Zeit zwischen dem 22. August und dem 11. September sind digitale Meetings vorgesehen.