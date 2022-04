"Dorfromantik" verlässt den Early Access

"Dorfromantik" von Toukana Interactive hat soeben den Early Access (PC) nach 13 Monaten verlassen. "Diese 13 Monate fühlen sich wie eine Ewigkeit und ein Wimpernschlag zugleich an. Als wir im Jahr 2020 mit der Entwicklung von Dorfromantik begannen, hätten wir nie gedacht, dass es so beliebt werden würde", schreiben die Entwickler aus Berlin in ihrer Release-Botschaft. Außerdem hat sich das Team mittlerweile von vier auf sechs Mitarbeitende vergrößert - mit weiteren Unterstützer:innen in den Bereichen Musik, Sound, Lokalisierung und Kommunikation. Zugleich deutete das Team an, dass sie mit dem Projekt noch nicht fertig wären.

Das entspannende und friedliche Aufbauspiel wurde schon im Early Access mit vielen Preisen ausgezeichnet, zum Beispiel als "Bestes Deutsches Spiel" beim Deutschen Entwicklerpreis 2021. Schon vorher, beim Deutschen Computerspielpreis 2021, wurde Toukana Interactive mit dem "Nachwuchspreis - Bestes Debüt" und für das "Beste Gamedesign" ausgezeichnet. "Dorfromantik" erhielt auch den Pädagogischen Medienpreis 2021, gewann das Ubisoft Indie Camp 2021 und wurde als "Bestes Spiel" bei den Indie Arena Booth Awards 2021 prämiert.

Die Vollversion von "Dorfromantik" umfasst neue Hintergrundmusik von Laryssa Okada, Pygoscelis sowie Only Sound und vier weitere Spielmodi, darunter schnelle Partien, schwerere Herausforderungen, monatliche Matches und benutzerdefinierte Varianten. Hinzu kommen diverse Verbesserungen am Spiel.