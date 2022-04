PlayStation Plus überrascht im Mai mit "FIFA 22"

Mit "FIFA 22" im PlayStation-Plus-Lineup für Mai zieht nicht nur das erste FIFA in den Abo-Service ein. Besonders ist auch, dass es gleich das aktuellste ist. Selbst EAs eigener Abo-Service EA Play bietet derzeit nur eine zeitbegrenzte Demoversion an.

Nachdem die PS-Plus-Titel für Mai 2022 gestern bereits als Leak im Internet auftauchten, hat Sony nun Gewissheit verschafft. Neben dem Indie-Game "Curse of the Dead Gods" und dem Multiplayer-Survival-Titel "Tribes of Midgard" von Gearbox führt als Headliner "FIFA 22" von Electronic Arts das Angebot an. Nicht nur das Grundspiel, sondern auch ein DLC mit sehr guten Spielerfiguren wird exklusiv für PS Plus angeboten, den auch Spieler:innen nutzen können, die "FIFA 22" bereits besitzen.

Es ist damit nicht nur das erste FIFA-Spiel, das in Sony PlayStation-Plus-Lineup seit der Entstehung im Juni 2010 vergeben wird. Besonders daran ist, dass es gerade der aktuellste Titel der FIFA-Reihe ist, der in Sonys Aboservice auftaucht. In Electronic Arts' eigenem Service EA Play, der auch über den Xbox Gamepass aufrufbar ist, wird lediglich eine zehnstündige Trial-Version von "FIFA 22" angeboten. Der aktuelle PS-Plus-Monat könnte also ein Kaufargument für viele FIFA-Fans sein, um vor der Umstrukturierung des Services in Sonys Abonnement einzutreten.

Die Veröffentlichung von "FIFA 22" in PS Plus ist bereits die zweite Zusammenarbeit von Sony und EA in diesem Jahr, die ein aktuelles Sportspiel in den Abo-Service bringt. Im Februar bot PS Plus das MMA-Spiel "UFC 4" an, das allerdings bereits 2020 erstveröffentlicht wurde.