Bertelsmann investiert 100 Mio. Euro in Ausbau der applike Gruppe

In-App-Werbung, Mobile Games Publishing und Marketing-Technologie - in diesen drei Segmenten will die Hamburger applike Gruppe weiter wachsen. Frisches Kapital dazu kommt vom eigenen Shareholder Bertelsmann. Der bewertet applike als "halbes Einhorn". Gemeinsam sollen 100 Mio. Euro in den organischen Auf- und Ausbau des Company Builders investiert werden.

"Kaum ein Medienkanal wächst derzeit weltweit so schnell wie Smartphone-Apps", sagt Thomas Rabe, CEO von Bertelsmann und Bertelsmann Investments. "Von Deutschland aus führt die applike group den Markt als globaler Player mit innovativen Technologien mit an." Für Rabe und den deutschen Medienkonzern Grund genug, das bisherige Investment in den Hamburger Company Builder zu intensivieren.

Konkret sollen im Rahmen der "Boost 2025"-Initiative, die Bertelsmann konzernweit ausrollt - weitere 100 Millionen Euro in den organischen Aufbau neuer Geschäfte, Technologien und Plattformen innerhalb der Gruppe fließen. Nach Unternehmensangaben liegt dem Investment eine Bewertung der applike group von 500 Millionen Euro zugrunde.

"Die strategische Ausbau-Finanzierung von Bertelsmann ist ein wichtiger Schritt für die Verwirklichung unserer Vision, die weltweit sechs Milliarden App-Nutzer:innen zu erreichen und unsere Stellung als führender Company Builder der App Economy weiter auszubauen", so Jonas Thiemann, Co-CEO und Gründer der applike group. Carlo Szelinsky, ebenfalls Co-CEO und Gründer, ergänzt: "Wir haben in diesem Jahr mit justtrack bereits unsere vierte Firma ausgegründet. Weitere sind in Planung. Wir haben über die neuen Finanzmittel nun die einmalige Möglichkeit, eine Plattform zu entwickeln, die alle wesentlichen Wertschöpfungsstufen zur erfolgreichen Skalierung von Smartphone-Apps abdeckt."

Thiemann und Szelinsky gründeten die applike Gruppe 2015 gemeinsam mit Gruner + Jahr. Ziel war und ist der Aufbau von Firmen im Bereich Mobile Apps. Neben dem jüngsten Unternehmen justtrack gehören auch die Firmen adjoe, JustDice sowie der Hyper Casual Games Publisher Sunday zur Gruppe. Nach Unternehmensangaben betrug der Umsatz 2021 über 100 Millionen Euro. Die Zahl der Mitarbeiteten liegt bei über 120 und soll sich bis Ende 2022 auf 250 verdoppeln.

