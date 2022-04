"Devil May Cry 5" knackt fünf Millionen Verkäufe

Ein Aushängeschild von Capcom hat sich fünf Millionen Mal verkauft: Seit 2019 ist "Devil May Cry 5" erhältlich, seit 2020 in einer Special Edition für aktuelle Konsolen. Nun meldet der Publisher den Meilenstein.

Drei Jahre nach Erstveröffentlichung knackt ein großer Capcom-Titel die fünf Millionen Verkäufe: "Devil May Cry 5", so vermeldete den Meilenstein heute der offizielle japanische Twitter-Account. Sowohl Retail-Einheiten als auch digitale Verkäufe zählen in der Statistik zusammen. Obwohl nicht explizit dazu gesagt, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Gesamtzahl aus den Verkäufen der 2019 veröffentlichen regulären Edition für PlayStation 4, Xbox One und PC und den Verkäufen der 2020 veröffentlichten Special Edition für PlayStation 5 und Xbox Series zusammensetzen. Bereits im Dezember 2021 hatte Capcom den bevorstehenden Meilenstein gemeldet, damals waren 4,8 Millionen Einheiten abgesetzt worden. "Devil May Cry 5" rangiert seit 2020 auf der Liste von Capcoms "Platinum-Titeln", als der am meisten verkaufte Teil der Reihe.