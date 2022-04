Super-Mario-Bros.-Animationsfilm auf 2023 verschoben

Nintendo of America hat die Verschiebung des Super-Mario-Bros.-Kinofilms bestätigt. Shigeru Miyamoto twitterte, dass der Animationsfilm nach Gesprächen mit Chris Meledandri von Illumination Entertainment und Universal Pictures von Ende 2022 auf das Frühjahr 2023 verlegt wurde. In den USA soll der Film am 7. April anlaufen, in Japan am 28. April. Konkrete Termine für Europa wurden nicht genannt. Miyamoto entschuldigte sich für die Verzögerung, meinte aber, dass "sich das Warten lohnen würde". Nintendo versucht mit dem Film und den Themenparks (Super Nintendo World) sein Potenzial als Unterhaltungskonzern jenseits von Spielen schrittweise auszubauen, nimmt sich dafür aber viel Zeit. Die erste Realverfilmung des Super-Mario-Videospiels aus dem Jahr 1993 entpuppte sich als Flop.

Der Spiele-Releaseplan von Nintendo wurde in den letzten Wochen ebenfalls angepasst. So wurde die Veröffentlichung von "Advance Wars 1+2: Re-Boot-Camp" aufgrund des Krieges in der Ukraine auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Nachfolger von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" ist auf 2023 verlegt werden. "Xenoblade Chronicles 3" wurde hingegen vorgezogen und wird am 29. Juli erscheinen. Das Rollenspiel war vorher für September 2022 geplant. Diesen Slot übernimmt nun "Splatoon 3" am 9. September.