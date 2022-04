Gameloft for brands und ESL kooperieren für Mobile Open E-Sports-Turnier

Der interne Vermarkter Gameloft for brands und das kürzlich von Saudi-Arabien akquirierte ESL Gaming arbeiten zusammen am weltweit größten E-Sports-Turnier für Mobile Games, der Snapdragon Mobile Open. Als Preisgeld winken 27.000 Euro.

Gameloft for brands und ESL Gaming kooperieren für die nach eigenen Angaben weltgrößte E-Sports-Kompetition für Mobile Games, die Snapdragon Mobile Open. Das Turnier wird in Gamelofts "Asphalt 9: Legends" umgesetzt. In der Snapdragon Pro Series treten Spieler:innen aus Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika erst regional, dann global gegeneinander an. Die regionalen Finalrunden beginnen Ende Mai. Wer das Turnier gewinnt, erhält ein Preisgeld in Höhe von 27.000 Euro. Die Anmeldung ist derzeit offen.

"Wir freuen uns sehr, dieses neues Esport-Turnier in Asphalt 9: Legends umzusetzen. Gemeinsam mit dem ESL Gaming Netzwerk, erreicht Snapdragon über In-Game Werbung genau ihre Wunsch-Zielgruppe und das auf eine interaktive Art und Weise. Snapdragon tritt so direkt mit seinen User und Userinnen in Kontakt", sagt Alexandre Tan, SVP Brand Partnerships & Advertising bei Gameloft for brands.

"Gameloft ist seit vielen Jahren ein großartiger Partner und wir freuen uns, dass sie bei der Snapdragon Pro Series an vorderster Stelle mit dabei sind, wenn wir unsere Snapdragon Pro Serie starten", sagt Kevin Rosenblatt, General Manager Mobile bei ESL Gaming. "Ihre innovativen und interaktiven In-Game-Lösungen helfen uns dabei, sowohl interessierte Marken als auch aufstrebende Spieler in der 'Era of Everyone' willkommen zu heißen und gleichzeitig den mobilen Esport als Ganzes voranzutreiben."

Gameloft for brands ist Gamelofts interner Vermarkter und Zuständigkeit für In-Game-Währung. Die bis vor kurzem zur schwedischen Modern Times Group (MTG) gehörige ESL Gaming ist mittlerweile Teil der ESL Faceit Group, einem Unternehmen des saudi-arabischen Staatsfonds Savvy Gaming Group.