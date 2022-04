"Valheim" erreicht zehn Millionen Verkäufe

"Valheim" hat die Marke von zehn Millionen Verkäufen im Early Access auf PC überspringen. Das Spiel von Iron Gate und Coffee Stain Publishing (Embracer Group) wurde im Februar 2021 veröffentlicht und entwickelte sich schnell zu einem Bestseller. Am 31. März 2021 lagen die Verkäufe bei 6,8 Millionen und am 30. Juni 2021 bei 7,9 Millionen.

Das Entwicklerteam bestand zunächst nur aus fünf Mitarbeitenden, die von dem großen Erfolg des Spiels völlig überwältigt waren. Mittlerweile meinte CEO Richard Svensson, dass sie die Teamgröße verdoppelt hätten. Derzeit arbeiten sie am zweiten Early-Access-Inhaltsupdate, das die "Mistlands" als neues Gebiet ins Spiel bringen wird.

"Es war ein großes Privileg, die Reise von Valheim durch das erste Jahr des Early Access mitzuerleben und an der Seite von Iron Gate zu stehen", so Albert Säfström, VP of Publishing bei Coffee Stain.