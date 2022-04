IFgameSH und Kiel schicken Nachwuchs-Entwickler:innen zum Nordic Game Jam

Zum diesjährigen Nordic Game Jam in Kopenhagen übernehmen die Stadt Kiel und der IFgameSH e.V. Fahrtorganisation und -kosten für acht Nachwuchs-Entwickler:innen. Noch können sich Interessierte per Mail beim Verein anmelden.

Der Schleswig-Holsteiner Verein IFgameSH und die Stadt Kiel fahren mit Nachwuchs-Game-Devs zum Nordic Game Jam 2022 . Das gab der Verein heute auf Twitter bekannt. Acht Plätze stehen für Spiele-Entwickler:innen und solche, die es werden wollen, bereit. Die Kosten werden von der Stadt Kiel übernommen, den eigentlich fälligen Eigenanteil steuert IFgameSH bei, damit ist die Fahrt für die Teilnehmenden kostenlos.

Interessierte müssen in Schleswig-Holstein wohnen und können sich per E-Mail an jens@ifgamesh.de anmelden. Die Fahrt beginnt voraussichtlich am Freitag ab Kiel.

Der Nordic Game Jam 2022 findet vom 29. April bis zum 01. Mai an der Universität Aalborg in Kopenhagen statt. Während des 48-Stunden-Game-Jams können sich Entwickler:innen vernetzen, Erfahrung sammeln und ein eigenes Spiel oder einen Prototypen entwickeln.