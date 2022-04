Fünf Millionen Verkäufe von "Dying Light 2 Stay Human"

Techland verzeichnet fünf Millionen verkaufte Exemplare von "Dying Light 2 Stay Human" bis Ende Februar. Das Survival-Actionspiel wurde am 4. Februar 2022 auf PC und Konsolen veröffentlicht. "Diese Zahlen steigen jeden Monat weiter an", heißt es in der Pressemitteilung. Das polnische Studio möchte das Spiel in dieser Woche mit neuen Inhalten versorgen und plant weitere Zusatzinhalte sowie Download-Erweiterungen bis 2027.

"Der Erfolg der Dying-Light-Reihe ist ein großartiges Beispiel für die unvergesslichen Erlebnisse, die wir für unsere Spieler schaffen", sagte Pawel Marchewka, CEO von Techland. Der in Deutschland indizierte Vorgänger (Liste A) hat sich seit Release im Jahr 2015 über 20 Millionen Mal weltweit verkauft und ist kürzlich nach dem Switch-Launch auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S angepasst worden.