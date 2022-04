PDXCON 2022 kehrt am 2. und 3. September in die reale Welt zurück

Paradox Interactive wird in diesem Jahr wieder eine Fan-Convention vor Ort in Stockholm veranstalten. Es ist die erste In-Person-Community-Convention seit der PDXCON 2019 in Berlin. Die Anzahl der Besucher:innen wurde vorsichtshalber auf 500 beschränkt.

Paradox Interactive wird in diesem Jahr wieder eine Fan-Convention vor Ort in Stockholm veranstalten. Nach der rein digitalen PDXCON Remixed (2021) und der PDXCON 2019 in Berlin wird die PDXCON 2022 am Wochenende vom 2. bis 3. September 2022 in der Heimatstadt des Publishers stattfinden. Veranstaltungsort ist das Gelände einer ehemaligen Brauerei (Münchenbryggeriet). Die Ticketanzahl ist auf 500 Teilnehmer:innen limitiert. Paradox will vor allem die eigene Spieler-Community feiern und verspricht eine spielbare Version von "Victoria 3".

"Die diesjährige PDXCON bietet mehrere exklusive Erlebnisse für Paradox-Fans, darunter Spiele zum Anfassen mit Paradox-Entwicklern, Live-Musikaufführungen beliebter Paradox-Soundtracks, ein riesiges Live-Action-Megaspiel, das exklusiv für die PDXCON entwickelt wurde, und viele weitere Aktivitäten. Darüber hinaus werden die Teilnehmer die Möglichkeit haben, zu den ersten Spielern in der Welt von Victoria 3 zu gehören und das Spiel selbst auszuprobieren", schreibt der Publisher. Tickets und Co. werden auf offiziellen Website verkauft. In der Vergangenheit hatte Paradox Interactive die PDXCON auch als Hausmesse genutzt, um neue Spiele, Vorhaben und Erweiterungen anzukündigen.