SwissGames sucht 14 Indie-Studios für die gamescom 2022

Für die diesjährigen gamescom sucht Pro Helvetia (Schweizer Kulturstiftung) noch 14 Schweizer Indie-Studios, die ihre Projekte auf dem SwissGames-Stand präsentieren und den internationalen Markt erreichen wollen. Interessierte Studios aus der Schweiz können sich über ein Google-Formular für einen Platz bewerben. Die Deadline endet am 2. Mai 2022.

Ausgewählte Studios erhalten eine eigene Ausstellungsfläche auf dem SwissGames-Stand in der Business Area, Ausstellungsmaterial, Zugang zur Matchmaking-Plattform und Promo-Coverage. Pro Helvetia übernimmt aber keine Unterkunfts- und Reisekosten und vermittelt diese auch nicht.

Der Aufruf richtet sich an interaktive Inhalte, die für Computer, Mobiltelefone, Tablets, Spielkonsolen, Virtual-Reality-Headsets oder ähnliche Geräte entwickelt wurden, sowie an jede andere Art von digitalen Inhalten, die ein hohes Maß an Interaktion erfordern. Der Haupteigentümer des Projekts muss die Schweizer Staatsangehörigkeit besitzen oder in der Schweiz wohnhaft sein. Die Antragsteller können Projekte bis zu sieben Jahre nach ihrem Studienabschluss oder innerhalb der ersten sieben Jahre nach der Gründung eines Unternehmens einreichen (spätestes Gründungsjahr: 2015).