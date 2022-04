Apple feiert "Tag der Erde" mit österreichischem Gamesstudio

Mit einem Special feiert Apple in seinem Appstore den "Tag der Erde" und stellt darin verschiedene Apps und Games rund um Umweltschutz und Nachhaltigkeit vor. Mit dabei ist auch "Gibbon: Beyond the Trees", das neue Spiel des mehrfach ausgezeichneten österreichischen Studios Broken Rules.

Dass Umweltschutz und CO2-Neutralität auch in der Gamesbranche ein wichtiges Thema sind, ist nicht erst seit Ankündigung der Initiative "gamescom goes green" klar. Auch Apple, seit 2020 selbst CO2 neutral, engagiert sich als Plattformholder seit Jahren im Bereich Nachhaltigkeit und begeht aktuell den Tag der Erde am 22. April mit einem Special in seinem Appstore. Dort featuret Apple verschiedene Apps wie die Social-Impact-App "letsact" oder den Fair-Trade-Marktplatz "Marktschwärmer". Zudem stellt Apple verschiedene Games zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit vor. Neben Titeln von Teams aus Taiwan und Schweden findet sich in diesem Jahr auch ein Spiel eines Studios aus dem deutschsprachigen Raum in der Auswahl: "Gibbon: Beyond the Trees" des österreichischen Dev-Teams Broken Rules.

Der Titel selbst ist Teil des Apple-Arcade-Angebots und erschien im Februar. "Ich hole mir die Inspiration von Games oft aus der Tierwelt", sagt Felix Bohatsch, CEO & Game Director at Broken Rules, gegenüber GamesMarkt, und die Grundidee bei 'Gibbon' war natürlich: Wie cool wäre es, wie ein Gibbon durch den Dschungel zu fliegen."

Da Broken Rules an sich jedoch den Anspruch stellt, möglichst authentische Spiele zu produzieren begann das Team sich intensiver mit dem Lebensraum der Gibbons in Südostasien zu beschäftigen. Es dauerte nicht lange bis man über die Zerstörung des Lebensraums der Gibbons durch die Holz- und Landwirtschaft informiert war. "Das ging uns sehr nahe und uns war schnell klar, dass wir kein Endless-Runner machen konnten, bei dem ein Gibbon einfach nur durch einen schönen Dschungel rennt, sondern dass wir diesen Aspekt aufgreifen müssen", so Bohatsch.

Also wurde die grundsätzliche Spieleidee in eine Story gebettet, welche die SpielerInnen an die Zerstörung des Gibbon-Lebensraums heranführt. Gleichzeitig wollte Broken Rules nicht mit erhobenem Zeigefinger auftreten. Auch auf die Integration einer Donation im Spiel habe man laut Bohatsch bewusst verzichtet. "Damit würden wir den SpielerInnen das Gefühl vermitteln, dass sie durch das Spielen bereits Gutes getan haben", so der Game Director. "Viel wichtiger ist es, dass sie selbst entscheiden, ob und wie stark sie sich mit dem Thema auseinandersetzen und engagieren."

Dass Broken Rules von Apple für ein wichtiges Ereignis wie den "Tag der Erde" ausgewählt wurde kommt indes nicht von ungefähr. Die Wiener wurden bereits zweifach mit dem Apple Design Award ausgezeichnet. Umgekehrt entschied sich Broken Rules, die bereits Projekte für alle Plattformen umsetzen, bei den letzten Produktionen ganz bewusst auch für Apple als Plattform, da man emotionale Spiele produzieren wolle, die auch SpielerInnen ansprechen, die nicht Gaming-erfahren sind. Das ist beim Appstore mit einer Reichweite von rund 1,5 Mrd. Menschen in 175 Ländern und nach Unternehmensangaben 600 Millionen BesucherInnen pro Woche bekanntlich der Fall.

Für Broken Rules kann man also nur hoffen, dass möglichst viele dieser BesucherInnen das Feature im Rahmen des Tag der Erde wahrnehmen. Und gleiches gilt natürlich auch für den Umweltschutz und das Thema Nachhaltigkeit an sich.