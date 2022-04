Bandai Namco gründet drei Milliarden Yen starken Investment Fund für Startups

Mit dem 021-Fund (zero to one) will Bandai Namco in Startups aus den Bereichen Metaverse und Web3.0 investieren. Bis zu 500 Millionen Yen können Unternehmen erhalten, insgesamt stehen drei Milliarden Yen über drei Jahre bereit.

In Erwartung von Web3.0- und Metaverse-Gelegenheiten ruft Bandai Namco Entertainment den 021 (zero to one) Investment Fund ins Leben. Hauptinvestitionsziele für den 021-Fonds sind globale Startup-Unternehmen, die unterhaltungsbezogene Produkte und Dienstleistungen anbieten, die Technologien wie Blockchains, VR/AR/xR, KI usw. nutzen und in Metaverse- und Web3-bezogenen Unternehmen tätig sind. Als interessante Ziele gibt Bandai Namco Unternehmen aller Entwicklungsphasen an, von der Vorgründungsphase bis zur Spätphase.

Unternehmen können mit zehn Millionen bis zu 500 Millionen Yen gefördert werden, das sind etwa 720.000 bis 3,6 Millionen Euro. Insgesamt beläuft sich der Fund über etwa eine Milliarde Yen, also 7,2 Millionen Euro, pro Jahr über eine Laufzeit von drei Jahren.