Capcom hebt Umsatzerwartung und Dividende an

Capcom hat seine Nettoumsatzprognose für das vergangene Geschäftsjahr (1. April 2021 bis 31. März 2022) revidiert, noch bevor die endgültigen Geschäftsergebnisse präsentiert wurden. Das Unternehmen erwartet zehn Prozent mehr Umsatz, und zwar insgesamt 110 Milliarden Yen, knapp 722,7 Millionen Euro. Bisher ging die Geschäftsführung von 100 Milliarden Yen aus. Im vorherigen Geschäftsjahr standen knapp 95 Milliarden Yen unter dem Strich. Die finalen Geschäftsergebnisse sollen am 11. Mai präsentiert werden.

Die Anhebung der Prognose wird auf Erfolge im Kerngeschäft mit digitalen Spielen zurückgeführt. Namentlich genannt werden "Resident Evil Village", "Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin" und die PC-Version von "Monster Hunter Rise". Letztere wurde im Januar 2022 auf Steam veröffentlicht. Auch die Verkäufe von älteren Spielen aus dem Back-Katalog - vor allem von früheren Teilen der großen Serien wie "Resident Evil" - und Synergieeffekte von Rabattaktionen im ersten Quartal dieses Kalenderjahres hätten eine Prognoseanpassung erforderlich gemacht. Auch die Jahresenddividende pro Aktie wird um 10 Yen auf 28 Yen erhöht (0,2 Euro). Zusammen mit der Zwischendividende (18 Yen) ergibt sich daraus eine Gesamtjahresdividende von 46 Yen pro Aktie (0,33 Euro), was einer konsolidierten Ausschüttungsquote von 30,2 Prozent entspricht. Capcom strebt eine Dividendenausschüttungsquote von 30 Prozent an.

Am Stichtag 31. Dezember 2021 lagen die Verkaufszahlen von "Resident Evil Village" bei 5,7 Millionen, von "Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin" bei 1,4 Millionen und von "Monster Hunter Rise" (ohne PC-Version) bei 7,7 Millionen. Das meistverkaufte Spiel des Unternehmens ist weiterhin "Monster Hunter: World" mit 17,8 Millionen.