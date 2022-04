"Lego Star Wars: Die Skywalker Saga" bricht Lego-Launch-Rekord

Mehr als 3,2 Millionen Verkäufe zählt "Lego Star Wars: Die Skywalker Saga" in nur zwei Wochen nach dem Verkaufsstart. Für Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group und Lucasfilm ist es der erfolgreichste Launch eines Lego-Spiels.

"Lego Star Wars: Die Skywalker Saga" hat den größten Launch eines Lego-Spiels überhaupt verzeichnet. Der Pressemitteilung von Warner Bros. ist zu entnehmen, dass es die bisherigen Verkaufsrekorde von Lego-Spielen aller Editionen auf allen Plattformen und in allen Regionen gebrochen hat. Der Star-Wars-Abenteuer im Klötzchenstil hat sich in zwei Wochen weltweit über 3,2 Millionen Mal verkauft. Es ist seit dem 5. April 2022 für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.

Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group und Lucasfilm werden das Spiel nach dem Verkaufsstart mit sieben DLC-Paketen mit noch mehr Star-Wars-Charakteren versorgen und damit die "Lebenszeit" des Titels weiter verlängern. Warner Bros. Games: "Am 4. Mai, dem Star Wars-Tag, werden zudem die Charakterpakete 'Der Mandalorianer - 2. Staffel' und 'Star Wars: The Bad Batch' erhältlich sein, die unter anderem Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand sowie Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair und Echo enthalten."