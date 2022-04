Gearbox Entertainment kauft Lost Boys Interactive

Die Embracer Group wächst weiter: Gearbox Entertainment Company hat den Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung zur vollständigen Übernahme von Lost Boys Interactive angekündigt. Das unabhängige US-Spiele-Entwicklungsstudio Lost Boys arbeitete sowohl als Co-Development-Studio von AAA-Titeln wie "PUBG", "Call of Duty" und "Tiny Tina's Wonderlands" als auch an eigenem geistigen Eigentum für PC und Konsolen.

Lost Boys wurde 2017 als Remote-First-Studio mit Büros in Madison, Wisconsin und Austin gegründet. Aktuell zählt das Unternehmen mehr als 220 Mitarbeitende. Geleitet wird das Studio von Shaun Nivens, Mark Stefanowicz, Rod Runnheim, Chase Jones und Tim Gerritsen. Bis 2024 soll das Team auf 350 Mitarbeiter:innen ausgebaut werden.

Mit der Übernahme wächst die Mitarbeiterzahl von Gearbox auf etwa 1.300. Der Preis der Übernahme wurde nicht mitgeteilt. Lost Boys wird als Tochtergesellschaft von Gearbox innerhalb der Embracer-Group agieren und weiterhin unabhängig unter Gearbox Entertainment arbeiten. Gearbox und Lost Boys werden auch weiterhin bei bestimmten Projekten zusammenarbeiten. Shaun Nivens, der CEO von Lost Boys, wird an Steve Jones, Präsident von Gearbox Software, berichten.

"Lost Boys ist ein außergewöhnliches Studio mit führenden Talenten, die die Messlatte für das, was Spieler:innen von ihren Lieblings-Franchises erwarten, immer höher legen", sagte Randy Pitchford, Gründer von The Gearbox Entertainment Company. "Ich freue mich darauf, dass Chase, Rod, Shaun, Mark und mein alter Freund Tim zusammen mit all den großartigen Talenten bei Lost Boys einen unmittelbaren und positiven Einfluss auf die unangekündigten Spiele haben werden, die sich bei Gearbox Software momentan in Entwicklung befinden. Ich bin auch gespannt darauf, dieses erstaunliche Team zu befähigen, ihre erstklassigen Dienstleistungen für Partner und Mitstreiter in der gesamten Spieleindustrie anzubieten."