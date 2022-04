gamescom 2022: Early-Bird-Reminder für Aussteller

Der Frühbucherrabatt für Aussteller auf der gamescom 2022 wird nur noch bis Ende April angeboten. Die Messe findet in diesem Jahr vom 24. bis 28. August in Köln und in digitaler Form statt.

In knapp vier Monaten wird die gamescom 2022 ihre Pforten öffnen (vom 24. bis 28. August) und wer sich bis zum 28. April als Aussteller anmeldet, profitiert noch vom Frühbucherrabatt. Pro Quadratmeter können als "Early-Bird" auf diese Weise 15 Euro gespart werden - sowohl in der Business Area als auch im Entertainment-Bereich.

Die gamescom 2022 soll als Hybridveranstaltung auf dem Messegelände in Köln und digital stattfinden. Die Messe wird nach der Maßgabe "gamescom goes green" den Klimaschutz massiv thematisieren. Die business area ist erneut in den Hallen 2 bis 4 geplant. Halle 5 fasst die Bereiche Merchandising und cosplay village zusammen, während es in Halle 10 separate Bereiche unter anderem für Familien, aber auch Indies geben wird. Auch die Opening Night Live wird in diesem Jahr in alle Welt gestreamt. Flankiert wird die Messe vor Ort mit den aus den letzten Jahren bekannten Digitalmaßnahmen wie gamescomNow oder gamescom epix sowie zahlreichen Shows und Aktivitäten von Partner:innen, die noch nicht spruchreif sind. Natürlich wird es innerhalb der gamescom-Woche auch in diesem Jahr eine devcom (Montag und Dienstag), einen Fachbesucher- und Pressetag (Mittwoch) sowie den gamescom congress (Donnerstag) geben.

Obgleich es in Nordrhein-Westfalen aktuell keine Corona-Vorgaben mehr für Messen und Veranstaltungen gibt, haben die Veranstalter entsprechende Maßnahmen angedacht: "Für die gamescom werden unabhängig davon Maßnahmen wie verbessertes Einlassmanagement, optimierte Besucherführung, breitere Gänge oder digitales Warteschlangenmanagement umgesetzt. Gleichzeitig hält die Koelnmesse an ihren umfangreichen Hygienemaßnahmen, wie beispielsweise Desinfektionsspendern und regelmäßigen Reinigungsintervallen, fest. Weitere Regelungen zur gamescom 2022 (Masken, 3G) behält sich die Koelnmesse vor und wird über diese Maßnahmen vor dem Hintergrund der Dynamik der Covid-Situation zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden."