HandyGames bringt "Townsmen - A Kingdom Rebuilt" auf die Netflix-App

Der Giebelstädter Spieleentwickler HandyGames kooperiert mit dem US-amerikanischen Streamingriesen für die mobile Veröffentlichung ihres Titels. Netflix kündigte bereits in den letzten Tagen einen stärkeren Fokus auf Gaming an, etwa mit einer mobilen Umsetzung der kommenden "Exploding Kittens"-Animationsserie.

Netflix goes Giebelstadt: HandyGames kooperiert mit dem US-amerikanischen Streamingriesen für die Mobile- und Tablet-Umsetzung ihres Spiels "Townsmen - A Kingdom Rebuilt". Das Spiel wird exklusiv über die Netflix-App erscheinen. Dies kündigte HandyGames' CEO Christopher Kassulke in einem LinkedIn-Posting an.

Erst vor wenigen Tagen hatte Netflix fallende Absatzzahlen zugegeben und angekündigt, einen deutlich stärkeren Fokus auf das bereits begonnene Gaming-Geschäft zu legen. In den letzten Monaten hat das Streaming-Unternehmen insgesamt drei Gaming-Studios aufgekauft. Auch ein Mobile-Game zur 2023 erscheinenden Animationsserie "Exploding Kittens" von The Oatmeal soll bereits im Mai 2022 über die mobile Netflix-App erscheinen.