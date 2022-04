Mobile-Spieler:innen tätigen 20 Prozent aller Ingame-Käufe in Anime Games

Games

Im State of Anime Gaming Report 2021 analysiert data.ai die Ausgaben von Konsument:innen in Mobile Games mit Anime-Artstyle. 20 Prozent aller Gaming-Ausgaben entfallen auf diese Kategorie, über 17 Milliarden US-Dollar gaben Spieler:innen im letzten Jahr in "Genshin Impact", "Pokémon Go" und co aus.