Das Partnerland der gamescom 2022 ist Australien. Koelnmesse, game - Verband der deutschen Games-Branche und die Interactive Games & Entertainment Association (IGEA) haben ein entsprechendes Partnerschaftsabkommen unterzeichnet. Auf einem Gemeinschaftsstand werden alle australischen Bundesstaaten ihre Games-Branche präsentieren. Neben zahlreichen Mitarbeiter:innen aus der Branche werden auch hochrangige politische Vertreter des Landes auf der gamescom 2022 erwartet. Australien wird somit vom 24. bis 28. August 2022 die internationalen Aussteller vor Ort und online vertreten.

"Australien ist die Heimat eines schnell wachsenden Entwicklungssektors, mit Indie- und Mobile-Entwicklungsstudios, die den Weg weisen und zahlreiche von der Kritik gefeierte und kommerziell erfolgreiche Titel an ein weltweites Publikum liefern", heißt es in der Ankündigung. Die australische Regierung hat kürzlich eine Förderung für lokale Spieleunternehmen angekündigt, um so das Wachstum und das Expansionspotenzial der Branche zu unterstützen. Hon Paul Fletcher, australischer Minister für Kommunikation, städtische Infrastruktur, Städte und Kunst, sagt dazu: "Die Morrison-Regierung unterstützt den australischen Games-Sektor mit unserer wegweisenden Steuervergünstigung von 30 Prozent für digitale Spiele. Australiens Partnerschaft mit der gamescom 2022 ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir in dieser 250-Milliarden-Dollar-Industrie weltweit über uns hinauswachsen können."

Felix Falk, Geschäftsführer des game-Verbandes: "Australien ist eng mit der europäischen Games-Branche verbunden und ein großartiges Partnerland für die gamescom 2022. Wie Australien im asiatisch-pazifischen Raum ist auch Europa - und insbesondere Deutschland - ein wichtiger Hub für die Games-Branche und ein schnell wachsender Standort für Games. Die enge Zusammenarbeit zwischen Australien und Europa wird diese positive Entwicklung zusätzlich unterstützen. Und sowohl gamescom als auch gamescom asia sind die perfekten Veranstaltungen dafür."

Ron Curry, CEO IGEA: "Mit der Einführung des Digital Games Tax Offset und den großzügigen staatlichen Anreizen ist Australien definitiv offen für Geschäfte. Wir haben einige der größten Talente der Welt, die hier bereits erstaunliche Arbeit leisten, und wir freuen uns darauf, dies mit der Welt zu teilen, aber auch die Welt zu ermutigen, ihre Unternehmen nach Australien zu bringen."

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung Koelnmesse: "Wir haben die vergangenen Jahre genutzt, um die gamescom auch digital zum international führenden Event der Gaming-Community weiterzuentwickeln. Mit der Rückkehr der gamescom auf das Messegelände freuen wir uns auch dort unsere Internationalisierungsstrategie fortzusetzen. Teil dieser Strategie sind die jährlich wechselnden Partnerländer. Über die erstmalige Partnerschaft mit Australien freuen wir uns deshalb umso mehr."