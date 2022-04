Penta geht Partnerschaft mit Maxnomic ein

Die deutsche E-Sport-Organisation Penta hat eine Zusammenarbeit mit dem Gamingstuhl-Hersteller Maxnomic angekündigt. Im Zuge der Partnerschaft werden auch Gaming-Stühle im E-Sport-Leistungszentrum in Berlin sowie in der Dresdner Gaming- und E-Sport-Bar Level 44 aufgestellt.

Nach dem Ende der Exklusiv-Partnerschaft von Recaro mit Penta Entertainment im Jahr 2020 möchte die deutsche E-Sport-Organisation mit Maxnomic ein neues Kapitel aufschlagen. Maxnomic, aus der Nähe von Kassel, gehört seit etwas mehr als einem Jahrzehnt zu den Marktführern in der Branche und wird fortan als "Official Gaming Chair Partner" fungieren. Die Zusammenarbeit ist im ersten Schritt auf ein halbes Jahr vereinbart - mit Option auf eine Verlängerung. Neben der Ausstattung des E-Sport-Leistungszentrums in Berlin wurden auch Stühle in der Dresdner Gaming- und E-Sport-Bar Level 44 (Penta-Zweigstelle) aufgestellt, die vor Ort getestet werden können.

David Schramm, Managing Director Penta: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Maxnomic und fühlen uns für die kommenden Aufgaben in Sachen Gaming Chairs ideal gerüstet. Außerdem möchten wir uns für die unkomplizierte und schnelle Bereitstellung (...) bedanken."

Björn Heise, Projekt Management, Maxnomic: "Wir begeistern uns für Pentas Team Spirit und der Demonstration, was mit Zusammenhalt und professionellem Training alles möglich ist! Es ist uns eine große Freude, den Spielern von Penta buchstäblich den Rücken zu stärken und sie mit hochwertigen Maxnomic Gaming Stühlen auszustatten, denn für eine Bestleistung gehört das entsprechende Equipment zwangsläufig dazu."