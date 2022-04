Neues Star-Wars-Spiel von Skydance New Media und Amy Hennig

Nach dem Ende des EA-Exklusivvertrags rund um Star-Wars-Spiele versucht Lucasfilm Games die mächtige Lizenz breiter zu streuen. So ist ein neues Action-Adventure mit Story-Fokus in dem Sci-Fi-Universum angekündigt worden. Es entsteht bei Skydance New Media und auch Amy Hennig ist federführend involviert.

Bei Skydance New Media wird zusammen mit Lucasfilm Games an einem neuen Action-Adventure im Star-Wars-Universum gearbeitet. Federführend an dem neuen Story-getriebenen Projekt beteiligt ist Amy Hennig, die Präsidentin von Skydance New Media. Hennig, die unter anderem Creative Director und Autorin der ersten drei Uncharted-Spiele sowie Game Director von "Soul Reaver 2" und "Legacy of Kain: Defiance" war, freut sich wieder mit Lucasfilm Games zusammenzuarbeiten, um interaktive Geschichten in ihrer "Lieblingsgalaxie" zu erzählen. Hennig selbst reagierte mit einem Star-Wars-Zitat aus Episode 5: "Never tell me the odds".

"Wir könnten nicht enthusiastischer sein, wieder mit Amy zu arbeiten. Sie und das Team von Skydance New Media haben das Talent und den Ehrgeiz, ein einzigartiges Star-Wars-Abenteuer zu erschaffen", so Douglas Reilly, Vice President, Lucasfilm Games. "Ihre Vision, erzählerische und fesselnde interaktive Unterhaltung zu schaffen, macht diese Zusammenarbeit sehr spannend. Wir arbeiten eng mit ihrem Team aus erfahrenen und talentierten Entwicklern zusammen und freuen uns darauf, mehr mit den Star Wars-Fans zu teilen, wenn die Zeit reif ist."

Das erste Star-Wars-Projekt von Amy Hennig bei Electronic Arts stand unter keinem guten Stern. 2014 verließ Hennig Naughty Dog, um beim EA-Studio Visceral Games mit Todd Stashwick an dem Star-Wars-Spiel "Project Ragtag" zu arbeiten - allem Anschein nach ein Action-Adventure à la Uncharted. Das Vorhaben wurde nach mehreren Verschiebungen und Konzeptveränderungen im Laufe des Jahres 2017 komplett eingestellt. Kurz darauf wurde Visceral Games geschlossen und Amy Hennig verließ den Publisher, um ein eigenes Studio aufzubauen. Im November 2019 wechselte sie dann in die Führungsetage von Skydance New Media, um abermals zusammen mit Stashwick an neuen Computer- und Videospielen mit interaktivem Story-Fokus zu arbeiten. Übrigens: Hennig und Stashwick sind ebenfalls an der Geschichte von Forspoken (Square Enix) beteiligt.

Neben dem neuen Star-Wars-Spiel arbeitet Skydance New Media noch an einem Story-zentrierten Action-Adventure im Marvel-Universum. Versprochen wird eine "einzigartige Interpretation der beliebten Marvel-Charaktere". Generell möchte Skydance interaktive Erlebnisse für traditionelle Spieleplattformen als auch für kommende Streaming-Dienste entwickeln und mit ihnen ein globales Publikum ansprechen.

Nach dem Ende des Star-Wars-Exklusivvertrags bei Electronic Arts sind mehrere Projekte von anderen Entwicklerteams und Publishern in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games angekündigt worden, die in der Sci-Fi-Franchise spielen. Neben einem Nachfolger von "Star Wars Jedi: Fallen Order" und einem Shooter, die beide bei Respawn Entertainment und Electronic Arts entstehen, wird bei Quantic Dream an dem narrativen Abenteuer "Star Wars Eclipse" gearbeitet. Aspyr Media produziert ein Remake von "Star Wars Knights of the Old Republic". Ein Story-geleitetes Open-World-Spiel entsteht bei Ubisoft Massive. Bei Zynga wird noch am Arenakampf "Star Wars Hunters" für Switch und Mobile gearbeitet.