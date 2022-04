Nordic Game: Zahlreiche Konsequenzen nach Belästigungsvorwürfen

Wenige Wochen vor der Nordic Game 22 informiert die organisierende Gesellschaft über zurückliegende Vorwürfe sexueller Belästigung und stellt Maßnahmen wie einen Code of Conduct sowie eine Meldeplattform vor. Obwohl unklar ist, ob sich die Vorwürfe auch direkt gegen Jacob Riis richteten, zog dieser persönliche Konsequenzen und trat als Konferenzdirektor zurück.

Einen Monat vor Start der Nordic Game Conference wird die bekannte und beliebte Games-Business-Konferenz in Schweden von einem Skandal erschüttert. Im Rahmen mehrere Posts informiert Erik Robertson, Managing Director von Nordic Game Ressources, der veranstaltenden Organisation, von Vorwürfen sexueller Belästigung und anderem Fehlverhalten durch Mitarbeitende der Konferenz.

Die Vorwürfe seien bereits vor Monaten an ihn herangetragen worden, offenbar über die Danish Producers Association. Laut Robertson wurde unmittelbar gehandelt. Man habe die Vorkommnisse eingeräumt, sofort Restriktionen gegen die Beschuldigten verfügt und eine umfangreiche Untersuchung eingeleitet. Gemeinsam mit anderen Branchenorganisationen habe man sich zudem beraten, wie man einem solchen Verhalten energisch begegnen könne und die Sicherheit und das Wohlbefinden aller TeilnehmerInnen auf künftigen Veranstaltungen gewährleistet.

Robertson stellte in diesem Zusammenhang einen Code of Conduct vor, der mit einer Null-Toleranz-Richtlinie bei künftigen Events durchgesetzt werde. Darin heißt es unter anderem: "Belästigung und sexistische, rassistische oder ausgrenzende Äußerungen oder Witze sind kein angemessenes Verhalten auf der Nordic Game Konferenz". Bei Verstößen könnten TeilnehmerInnen sofort und nach Ermessen der VeranstaltungsmitarbeiterInnen der Konferenz ohne Rückerstattung etwaiger Kosten verwiesen werden.

Daneben kündigten Robertson auch eine Whistleblower-Plattform an, über die Fehlverhalten sicher und anonym gemeldet werden könne. Robertson rechtfertigte in dem Statement auch, weshalb die Recherchen und Aufarbeitung über mehrere Monate und abseits der Öffentlichkeit erfolgten. Als kleine und finanzschwache Organisation sei es beispielsweise finanziell nicht möglich gewesen, den Prozess an eine teure Beratungsgesellschaft auszulagern.

"Da ich mich anscheinend nicht klar genug ausgedrückt habe, wiederhole ich, dass ich mich für alle Unannehmlichkeiten entschuldige und dankbar bin, dass dies ans Licht gekommen ist, so dass es behoben werden kann", schreibt Robertson. "Zur Kritik an der langen Zeit, die ich gebraucht habe, um diesen Prozess abzuschließen und eine angemessene Antwort zu entwickeln: Ich bin der festen Überzeugung, dass ich auf die Informationen, die ich erhalten habe, umgehend reagiert und so gründlich wie möglich nachgeforscht sowie Branchenverbände und Anwälte um Rat und Feedback gebeten habe."

Daneben hatte Robertson auch eine Personalie zu verkünden. Jacob Riis, langjähriger Host und Konferenzdirektor der Nordic Game, trat mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück. Auch Riis entschuldigte sich in seiner Mail an Robertson, welcher dieser veröffentlichte, bei allen Betroffenen. "Niemand sollte jemals auf Veranstaltungen von Nordic Game oder durch Mitarbeiter von Nordic Game belästigt werden oder befürchten, dass er belästigt werden könnte", schreibt Riis.

Ob und inwiefern Riis persönlich Fehlverhalten vorgeworfen wurde ist unklar. Zu den Details äußerten sich weder er noch Robertson. Laut Riis' E-Mail geht es aber um Vorkommnisse sowohl auf der letzten Nordic Game Conference sowie bei Events im Ausland bei denen Mitarbeitende der Nordic Game sowie Riis anwesend waren.