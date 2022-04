coherence erhält Investitionen in Höhe von acht Millionen Dollar

Das schwedische Unternehmen coherence hat bei einer Finanzierungsrunde acht Millionen Dollar erhalten, knapp 7,4 Millionen Euro. Mit den Investitionen soll das Team vergrößert und die selbst entwickelte Multiplayer-Technologie an Spiele-Studios vermarktet werden, um die "Entwicklung von Echtzeit-Multiplayer-Erlebnissen zu demokratisieren" - wie sie es selbst nennen. Einer der größten Investoren ist Griffin Gaming Partners, die in der Vergangenheit unter anderem in Discord und Overwolf investiert hatten.

coherence wird als "offene, benutzerfreundliche und skalierbare" Plattform für die Entwicklung von Multiplayer-Spielen und virtuellen Welten beschrieben. Sie soll zunächst mit einem Unity-SDK und einem Plug-in auf den Markt kommen. Andere Plattformen sollen später unterstützt werden. "Innerhalb weniger Minuten" sollen Entwickler:innen einen funktionierenden Multiplayer-Prototyp erstellen können, versprechen die Betreiber.

coherence wurde 2018 von Dino Patti gegründet und noch heute geleitet. Patti war CEO und Mitgründer von Playdead, die für "Limbo" und "Inside" bekannt sind. Zum C-Level-Team gehören Mitgründer und CTO Tadej Gregorcic (vorher bei Supercell, LG und adidas) und Senta Jakobsen als COO (Erfahrungen bei Radical Entertainment, DeNA, Crytek, THQ Nordic und DICE).

"Echtzeit-Multiplayer-Erlebnisse haben noch immer ein erhebliches ungenutztes Potenzial", sagt Mitbegründer Dino Patti. "Es gibt so viele Hürden bei der Entwicklung von Multiplayer-Spielen, die den kreativen Prozess schon früh in der Entwicklung eines Spiels zum Erliegen bringen können. Mit coherence wollen wir diese Hindernisse aus dem Weg räumen und die jüngste Finanzierungsrunde wird uns helfen, diese Mission zu erfüllen."

"Wir freuen uns sehr, mit dem talentierten Team von coherence zusammenzuarbeiten, um die nächste Generation der Multiplayer-Technologie für Spiele zu entwickeln", sagte Anthony Palma von Griffin Gaming Partners. "Als ehemaliger Spieleentwickler kenne ich die Herausforderungen, die Dino und sein Team für Spieleentwickler angehen, aus erster Hand. Wir freuen uns, dass sie mehr Spieleentwicklern die Möglichkeit geben, mit coherence skalierbare und komplexe Multiplayer-Erlebnisse zu schaffen."