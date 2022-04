Games-Pitch-Event von Gamecity Hamburg mit Expert:innen und Vorträgen

Gamecity Hamburg veranstaltet am 3. Mai 2022 das Event "Pitch Level Up". Expert:innen sollen Tipps, Hinweise und Feedback geben, wie Entwickler:innen sich und ihre Projekte überzeugend bei potenziellen Partnern präsentieren können. Zusätzlich ist ein umfangreiches Vortragsprogramm geplant.

Am 3. Mai 2022 dreht sich beim Event "Pitch Level Up" der Standortinitiative Gamecity Hamburg alles darum, wie Entwickler:innen sich und ihre Projekte überzeugend präsentieren können. Teilnehmende Teams bekommen in individuellen Sessions mit Games-Expert:innen Feedback aus unterschiedlichen Perspektiven auf ihre Pitches. Zusätzlich wird es ein Vortragsprogramm zu Pitching, Publishersuche und Vertragsgestaltung geben. Die Veranstaltung ist offen für Teams aus Hamburg und darüber hinaus.

"Teams fehlt es oft an ehrlichem Feedback auf ihren Pitch. Der Pitch Level Up schafft einen 'Safe Space' für konstruktive Ratschläge, wie das eigene Projekt Partnern überzeugend und mit den notwendigen Informationen präsentiert werden kann. Die Pitches können vor Expert:innen getestet werden - ganz ohne befürchten zu müssen, sich zukünftige Chancen zu verbauen. Dazu gibt es thematisch passende Vorträge, so können die Teilnehmer:innen entscheidende Schritte auf dem Weg zur erfolgreichen Vermarktung ihrer Spiele an nur einem Tag machen", erklärt Dennis Schoubye, Leiter von Gamecity Hamburg, das Konzept der Veranstaltung.

Für die Feedbackgespräche stehen Expert:innen aus unterschiedlichen Bereichen zur Verfügung. Teilnehmende können bis zu drei Feedbackgespräche mit Expert:innen ihrer Wahl anfragen: Nina Müller (Head of Publishing beim Hamburger Studio und Publisher Goodgame Studios), Jan Theysen (Gründer, CEO und Creative Director beim Indie-Studio KING Art), André Bernhardt (Berater für Indie Studios bei Indie Advisor & Company), Jörg Luibl (freiberuflicher Gamesjournalist, u.a. Chefredakteur von Spielvertiefung), Valentina Birke (Projektleiterin des weltweit größten Messe-Gemeinschaftstand für Indie-Studios Indie Arena Booth bei Super Crowd Entertainment), Helge Peglow (Head of Producing beim Publisher Assemble Entertainment), Sören Lass (auf die Gamesindustrie spezialisierter Business Development Consultant) und Dennis Schoubye (Leiter Gamecity Hamburg und Mitglied des Vergabegremiums für die Gamecity Hamburg Prototypenförderung).

Entwickler:innen, Gründer:innen und Studios können sich bis zum 26. April für den "Pitch Level Up" anmelden. Die Tickets kosten fünf Euro und enthalten die Teilnahme an bis zu drei Feedback-Sessions, das Vortragsprogramm, Snacks und Getränke.

Alternativ können auch Tickets für das Vortragsprogramm gelöst werden (Details und Speaker:innen). Veranstaltungsort ist der Cross-Community-Space "Hamburger Ding" auf der Reeperbahn (Nobistor 16, 22767 Hamburg).

Last but not least beginnt im Mai die Bewerbungsphase für den Games Lift Inkubator 2022: "Gamecity Hamburg unterstützt Entwickler:innen, Teams und Gründer:innen im Gamesbereich außerdem mit dem Inkubatorprogramm "Games Lift" dabei, die ersten Meilensteine bei der Entwicklung von Videospielen mit hohem Marktpotenzial zu meistern. Pro Jahr erhalten fünf teilnehmende Teams aus Hamburg eine Anschubfinanzierung von 15.000 Euro, ein Coaching-, Mentoring- und Workshop-Programm mit internationalen Expert:innen, sowie Plätze in einem Co-Working-Space. Die Bewerbungsphase für den Games Lift Inkubator 2022 startet am 9. Mai."