"Diablo II: Resurrected" erreicht fünf Millionen Verkäufe

"Diablo II: Resurrected" hat sich seit dem Verkaufsstart am 23. September 2021 über fünf Millionen Mal für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S verkauft. Die vollständig überarbeitete Version von "Diablo II" und "Diablo II: Lord of Destruction" erschien ausschließlich in digitaler Form, hatte aber zu Beginn mit Server- und Verbindungsproblemen zu kämpfen, vor allem auf Konsolen. Die Verkaufszahlen verkündete Blizzard Entertainment laut Windows Central in Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Update 2.4, das erste Balance-Anpassungen am Grundspiel nach elf Jahren mit sich brachte und die erste Ladder-Season vorbereitete. Sie soll am 28. April 2022 starten.

Für die Entwicklung des Remakes war Vicarious Visions verantwortlich. Das Studio war vorher unter anderem für die Skylanders-Reihe, "Tony Hawk's Pro Skater 1+2" und die "Crash Bandicoot N" bekannt. Vicarious Visions wurde 2005 von Activision übernommen. Im Januar 2021 wechselte die Tochtergesellschaft zu Blizzard Entertainment und wurde im April 2022 vollständig in Blizzard integriert und umbenannt. Nach der Fusion trägt das Studio den Titel Blizzard Albany. Der Firmensitz bleibt in Albany.

Während Blizzard Entertainment weiter an "Diablo IV" arbeitet, das sehr wahrscheinlich nicht vor 2023 erscheinen wird, soll in diesem Jahr der Mobile-Ableger "Diablo Immortal" an den Start gehen.