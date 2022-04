"Exploding Kittens": Netflix mit Spiel und Serie

Netflix hat angekündigt, erstmals eine Serie und ein Mobil Game zu veröffentlichen, die dasselbe Franchise zur Grundlage haben. Dabei handelt es sich um das Kartenspiel "Exploding Kittens". Laut Netflix wird im Mai "Exploding Kittens - The Game", eine exklusive Mobile Game-Version, starten. 2023 folgt dann eine animierte "Exploding Kittens"-Comedyserie, die sich an ein erwachsenes Publikum richtet.

"Exploding Kittens - The Game" behält das klassische Spielprinzip bei, bei dem die Spieler Karten ziehen und versuchen, das explodierende Kätzchen zu vermeiden. Das Spiel, das sowohl Einzel- als auch Mehrspieleroptionen bietet, wird Netflix-Abonnenten ohne zusätzliche Gebühren oder In-App-Käufe zur Verfügung stehen.

Zur Handlung der Serie erklärt Netflix: "In der Zeichentrickserie erreicht der ewige Konflikt zwischen Himmel und Hölle epische Ausmaße, als sowohl Gott als auch der Teufel auf die Erde geschickt werden - in den Körpern von dicken Hauskatzen."

Die Serie stammt von den Showrunnern Shane Kosakowski und Matthew Inman, den ausführenden Produzenten Mike Judge, Greg Daniels und Dustin Davis von Bandera Entertainment, den ausführenden Produzenten Peter Chernin und Jenno Topping für die Chernin Entertainment Group sowie den ausführenden Produzenten und Schöpfern der "Exploding Kittens"-Franchise, Elan Lee und Inman von The Oatmeal.

"Netflix ist der einzige Dienst, der 'Exploding Kittens' sowohl als Serie als auch als Spiel zum Leben erwecken konnte", erklärte The Oatmeal-Chief Creative Officer Matthew Inman und zugleich Schöpfer von "Exploding Kitttens" in einer Stellungnahme: "Wir haben 'Exploding Kittens' auf Kickstarter eigentlich als Wochenendprojekt gestartet, aber unsere Community war in den letzten sechs Jahren das Herz und die Seele des Unternehmens. Die neue Serie und das Spiel werden unseren Fans neue Möglichkeiten bieten, sich mit der Serie zu verbinden und mit ihr zu interagieren."