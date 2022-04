game Sales Awards im März 2022 für GT7 und GTA Trilogy

Zwei game Sales Awards sind im März 2022 an besonders verkaufsstarke Spiele verliehen worden. "Gran Turismo 7" bekommt einen Platin-Award für mehr als 200.000 Verkäufe. Bei der "Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition" reicht es für Gold.

Im März 2022 wurden zwei Spiele mit einem game Sales Award ausgezeichnet. Der game - Verband der deutschen Games-Branche verlieh einen game Sales Award in Platin an Polyphony Digital und Sony Interactive Entertainment für "Gran Turismo 7" auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Rennsport-Simulation wurde am 4. März 2022 veröffentlicht.

Die "Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition" bekommt einen game Sales Award in Gold für 100.000 Verkäufen auf PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Die Spiele-Sammlung wurde im November 2021 von Rockstar Games veröffentlicht und hatte zunächst mit vielen technischen Problemen sowie Bugs zu kämpfen. Die Trilogie umfasst überarbeitete Versionen von "Grand Theft Auto III", "Grand Theft Auto: Vice City" und "Grand Theft Auto: San Andreas".

Grundlage der game Sales Awards sind die Verkaufszahlen des Marktforschungsunternehmens GfK Entertainment. "Damit Verkäufe für den game Sales Award berücksichtigt werden können, darf der durchschnittliche Verkaufspreis des Titels nicht stärker als 20 Prozent von der unverbindlichen Preisempfehlung bei Veröffentlichung abweichen", heißt es weiter. "Die ausgewiesenen Verkaufsmengen enthalten plattformspezifische Hochrechnungsfaktoren zur Gesamtmarktabdeckung und zur Berücksichtigung digitaler Verkäufe."