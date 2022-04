Mediennetzwerk.NRW und Indie Arena Booth vergeben fünf gamescom-Stipendien

Das Mediennetzwerk.NRW und die Indie Arena Booth vergeben fünf Förderungspakete an Games-Entwickler:innen aus Nordrhein-Westfalen. Die Förderung beinhaltet digitale und analoge Stände in der Indie Arena Booth auf der gamescom 2022, Coachings, Let's Plays, Brandings auf der Messe und mehr. Bewerben kann man sich direkt bei der Indie Arena Booth.

Für die diesjährige, physisch und digital stattfindende gamescom vom 24. bis zum 28. August schreibt das Mediennetzwerk in Zusammenarbeit mit der Indie Arena Booth fünf "NRW@Indie Arena Booth 2022"-Stipendien im Wert von 6.000 Euro aus. Ziel ist es, lokale Spiele-Unternehmen dabei zu unterstützen, während der diesjährigen gamescom mit der Community in den Austausch zu gehen, erfolgreich ihre Projekte vor Presse, Investor:innen und Influencer:innen zu positionieren und so eine gesteigerte Sichtbarkeit bei einem der wichtigsten Events im Jahreskalender der Games-Szene zu erhalten.

Bewerben können sich Games-Entwickler:innen aus Nordrhein-Westfalen. Jedes davon beinhaltet ein Ticket für die gamescom 2022, eine Arcade- oder Spielstation beim Indie Arena Booth, Hardware oder Arcade inklusive Branding, die Teilnahme am Steam- und Online-Festival, ggfs. ein "Let's Play" im Livestream der Indie Arena Booth und ein Coaching zur Vorbereitung auf die gamescom 2022. Ergänzend erhalten die Gewinner:innen zudem das "Digital Booth"-Paket mit einer digitalen Arcade an dem digitalen NRW@Indie Arena - Group-Booth, Informationen zum Spiel, Chat-Funktionen, sammelbare Sticker, die zum Entdecken anregen und Links zu Plattformen mit Wishlists für das Spiel.

Die Bewerbung zum NRW@Indie Arena Booth 2022 läuft über das reguläre Anmeldeformular zur Indie Arena Booth. Bewerber:innen müssen lediglich den Zusatz "NRW" mit angeben. Die Anmeldephase läuft noch bis zum 10. Mai 2022 über die Seite der Indie Arena Booth.