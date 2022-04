42,3 Prozent der russischen Games-Industrie verlässt das Land

Einer Online-Umfrage des russischen Mobile Games-Unternehmens App2Top zufolge ist der Brain Drain in der russischen Games-Industrie enorm. Von 426 befragten Game-Devs gaben 17,8 Prozent an, das Land bereits verlassen zu haben. 24,5 Prozent gaben an, derzeit die Ausreise vorzubereiten, die innerhalb der nächsten Monate stattfinden soll, aufgrund der politischen Situation in Russland derzeit jedoch nicht möglich ist. Von den in Russland verbleibenden 57,7 Prozent teilte ein Drittel mit, in der noch nicht festgelegten Zukunft das Land ebenfalls verlassen zu wollen.

Als beliebteste Ausreiseziele galten die Türkei, Armenien und Georgien. 75 Prozent der bereits ausgereisten haben vor, nach Russland zurückzukehren, wenn sich die Situation dort beruhigt habe. Details, ob sich dies ausschließlich auf den russischen Krieg gegen die Ukraine oder auch auf andere Verhältnisse bezieht, liefert die Umfrage nicht.

Ins Englische übersetzt wurde die russische Studie von Dmitriy Byshonkov bei GameDev Reports.