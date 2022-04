Bereits über 2000 Spiele für Valves Steam Deck verifiziert

Über 2000 auf Steam veröffentlichte Spiele sind bereits als auf dem Steam Deck spielbar verifiziert, Tendenz steigend. Die Lieferschwierigkeiten der Hardware halten jedoch an. Valve will die Deck-Bestellungen dennoch im Lauf des Jahres auf zusätzliche Märkte erweitern.

Die Steam-Firma Valve hat in einem Blogbeitrag gemeldet, dass bereits 2126 Spiele auf der Online-Plattform das Ratingverfahren für die Handheld-Hardware Steam Deck positiv abgeschlossen haben. Zum Start des Steam Deck Anfang des Jahres hat Valve ein Rating-System in vier Stufen eingeführt, das Konsument:innen das Finden kompatibler Spiele erleichtern soll. "Verifizierte" Titel laufen vollständig auf den Steam Deck, "spielbare" können möglicherweise zusätzlichen Aufwand bei der Konfiguration mitbringen. Von den über 2000 positiv getesteten Titeln haben jeweils etwa die Hälfte das Rating "spielbar", die andere "verifiziert" erhalten.

Um zu testen, welche Spiele aus der eigenen Bibliothek wie abgeschnitten haben, können Besitzer:innen und Interessierte des Steam Decks eine neu von Valve eingerichtete Seite besuchen.

Obwohl die Lieferschwierigkeiten des Steam Decks anhalten, reichen immer mehr Entwicklungsfirmen ihre Spiele zum Testing ein. Im Laufe des Jahres plant Valve, das Steam Deck in weiteren Märkten verfügbar zu machen, darunter etwa in Japan. Wer derzeit ein Steam Deck reserviert, muss voraussichtlich mindestens bis ins dritte Quartal 2022 warten, bevor es geliefert wird. Die langen Lieferzeiten sind unter anderem auf fehlende Komponenten zurückzuführen. Valve hat bisher keine Angaben gemacht, wie es die Verbreitung in neue Märkte mit den bereits jetzt langen Lieferzeiten in Einklang bringen will.