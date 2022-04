bpb im Interview zum Dossier über Potenziale und Herausforderungen vom Games

Produkt

In einem ausführlichen Dossier greift die Bundeszentrale für politische Bildung das Thema Gaming auf. In 17 Artikeln von Expert:innen unterschiedlicher Branchen werden Themen wie Gamification, Rechtsextremismus im Gaming und eSport ausführlich behandelt. Matthias Thanos von der bpb erklärt im Interview die Hintergründe des Dossiers und Einsatzmöglichkeiten in der deutschen Games-Branche.